Belen e la sua doccia ‘selvaggia’ ad Ibiza | la Rodriguez più sexy che mai VIDEO

Cecilia Rodriguez preoccupata per Belen : "Stanno rovinando la sua vita" : Mentre Belen Rodriguez si trova in vacanza a Ibiza con Andrea Iannone, la sua famiglia e i suoi amici, la sorella Cecilia rivolge un appello ai paparazzi.Cecilia Rodriguez, infatti, è preoccupata per la grande di casa, Belen, e vuole far di tutto per proteggerla. Intervistata dal settimanale Sono, la modella argentina ha spiegato che sua sorella maggiore non è tranquilla a causa dei paparazzi e del mancato rispetto della sua privacy. "I continui ...

Cecilia Rodigruez difende sua sorella Belen : «Lasciatela in pace - sono preoccupata» : Cecilia Rodriguez pare essere preoccupata per sua sorella Belen. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 che sta vivendo un periodo molto felice con il fidanzato Ignazio Moser, ha confessato...

Sonia Bruganelli contro chi la critica per l’ostentazione della sua ricchezza : “Belen è accettata sull’aereo privato - io no” : Sonia Bruganelli parla della sua vita sui social, la moglie di Paolo Bonolis è assillata dai commenti di chi la giudica per i viaggi in aereo privato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è spesso e volentieri criticata per ostentare la sua ricchezza sui social. Per difendersi dalle accuse, la donna ha deciso di dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non risparmia parole dure a chi la giudica. “In sostanza, ...

Belen è pura sensualità ad Ibiza - il piccante ballo a bordo piscina [VIDEO] : Belen Rodriguez fa ad Ibiza quello che le riesce meglio fare: la modella argentina balla in vacanza ammiccante a bordo piscina Una storia Instagram basta a Belen Rodriguez per scatenare i desideri dei suoi follower, che la vedono ancora una volta poco vestita in vacanza. La showgirl ad Ibiza con il fidanzato Andrea Iannone, la sua famiglia ed alcuni amici, si scatena sensuale a bordo piscina con un micro costume. L’argentina ...

Belen dice la sua sulle polemiche sulla sua cellulite : Belen non si è mai sottratta alle polemiche. Spesso le ha anche provocate, forse anche in questo caso. Una cosa è certa: la foto del lato B in piscina postata qualche giorno fa ha scatenato il web. C’è chi parla infatti di smagliature evidenti e chi ci vede persino la cellulite. La bella showgirl argentina per tutta risposta ha riproposto lo scatto, ingrandendo l’immagine e facendo vedere meglio che in realtà si trattava del riflesso ...

Belen sfida De Martino su Instagram con le foto di Santiago? La sua risposta : Fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nata una sfida su Instagram con le foto di Santiago? Se lo chiedono i follower che da qualche giorno ammirano gli scatti del bambino, pubblicati sui rispettivi profili Instagram dalla showgirl e dal ballerino. Il piccolo, che ha 5 anni, sta diventando ogni giorno più bello e i genitori non perdono occasione per mostrarlo ai fan in foto che fanno il pieno di Like e ricevono tantissimi commenti. ...

Belen Rodriguez a Balalaika : Ilary Blasi dice la sua : Balalika: Ilary Blasi fa una rivelazione su Belen Rodriguez Inutile negarlo, l’esperienza di Ilary Blasi e Belen Rodriguez a Balalaika non è certo stata delle migliori. Difatti le prime puntate non sono andate benissimo in termini di ascolti, inoltre le due popolare conduttrici sono sembrate essere un po’ due pesci fuor d’acqua alla conduzione di un programma calcistico. Ed è stata proprio la stessa Ilary Blasi a confermarlo in ...

Quant’è sensuale Belen?! La Rodriguez balla poco coperta a bordo piscina [FOTO E VIDEO] : Belen Rodriguez balla audace e sensuale a bordo piscina ad Ibiza, il video sexy condiviso dalla showgirl argentina in vacanza Belen Rodriguez si sta godendo le sue vacanze ad Ibiza. La bellissima showgirl, in compagnia della sua famiglia e di qualche amico, ha affittato una splendida villa con piscina sull’isola spagnola, dove sappiamo che l’argentina si trova in questi giorni grazie alle foto ed ai video condivisi sui social. ...

Belen - la crisi con Iannone e gli incontri casuali col vicino Fabrizio Corona : ... passata a Ilary Blasi, avrebbe deciso di prendersi del tempo per dedicarsi a se stessa e alle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Ad aggiungere carne al fuoco arriva la presenza di Fabrizio ...

Belen e Iannone in crisi : Corona dice la sua e cita anche De Martino : Belen Rodriguez in crisi con Andrea Iannone: parla Fabrizio Corona Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez a Mattino 5. In particolare, a chiedere qualche news all’ex re dei paparazzi ci pensa Federica Panicucci. In realtà, il 44enne non vorrebbe rilasciare delle dichiarazioni che potrebbero essere fraintese dalla sua attuale fidanzata Silvia Provvedi. Ma […] L'articolo Belen e Iannone in crisi: Corona dice la sua e cita ...

Belen tra sensualità ed ironia - la Rodriguez si scatena con le amiche in un locale di Milano [VIDEO] : Belen Rodriguez, senza il suo Andrea Iannone, si diverte con le amiche in un locale di Milano: la bellissima showgirl dà spettacolo Belen Rodriguez ieri sera si è concessa una serata tra amiche. La bellissima showgirl ha cenato in un locale di Milano. La serata però non si è conclusa al dolce, bensì ballando sulle note di qualche tormentone riproposto dal locale. Con un paio di short di jeans e un top corto, l’argentina scalza si è ...