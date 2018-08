Beautiful | news americane | torna BRIDGET FORRESTER | ecco il motivo

tvsoap

: #R101News: nuova collaborazione per Camila Cabello che ha prestato la sua voce per il remix di 'Beautiful' di Bazzi… - RadioR101 : #R101News: nuova collaborazione per Camila Cabello che ha prestato la sua voce per il remix di 'Beautiful' di Bazzi… - socialfestival : RT @TaxiDriversRoma: Madrina del @socialfestival @KatherineKellyL (Brooke di #Beautiful @BandB_CBS) annuncia che produrrà un film in Italia… - 27baldini : Katherine Kelly Lang produrrà un film in Italia. #radio27baldini #katherinelang #brooke #beautiful #cinema #film… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Le ultime anticipazioni diindicano che, nelle puntatedella soap, si riaffaccerà sulla scena, sempre interpretata da Ashley Jones. Per il momento non è ancora stata ufficializzata la data e il numero di episodi in cui la figlia di Eric e Brooke apparirà in video. Il personaggio mancava a The bold and thedal 2016, quandofu protagonista di una breve visita alla madre e al fratello Rick. Successivamente, durante il coma in cui Eric precipitò (a seguito del malore che lo colse durante le discussioni sulle sue nozze con Quinn), venimmo informati tramite i dialoghi dei personaggi della presenza delle figlie dello stilista al suo capezzale, sebbene in quell’occasione née né le sue sorelle apparvero realmente., anticipazioni: ASHLEY JONES sarà di nuovoCiò che al momento si sa di ...