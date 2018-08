Beach Volley | a Vienna sconfitti Lupo-Nicolai

Beach Volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach Volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Beach Volley – Major di Vienna : la coppia Menegatti-Orsi Toth super - le azzurre approdano agli ottavi di finale : La coppia formata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Major di Vienna Nel Major di Vienna, appuntamento 5 Stelle del World Tour, prosegue l’ottimo momento di forma di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, approdate direttamente agli ottavi di finale. Le azzurre nel primo match hanno superato addirittura la coppia numero 1 al mondo, le canadesi Bansley-Wilkerson per 2-0 (21-16, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Menegatti/Orsi Toth non si fermano più : sono già negli ottavi! : Doppia impresa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nella prima giornata dedicata al tabellone principale del Major Series di Vienna. Le azzurre sono già agli ottavi di finale e già questo è un risultato incredibile se si pensa che erano inserite in un vero girone di ferro e che solo una settimana fa dovevano ancora riprendere a giocare dopo due anni di stop. L’impresa vera e propria Menegatti/Orsi Toth l’hanno compiuta nella semifinale del ...

Beach Volley - la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto a Casel Velino : Il campionato Assoluto di Beach Volley tocca la sua quinta tappa Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si avvicina alla volata finale: dopo le prime quattro tappe a Lecce, Bibione, Milano e Cervia, da venerdì 3 a domenica 5 agosto i più grandi campioni della disciplina scenderanno in campo sulla spiaggia di Casal Velino (Salerno), nel cuore del Cilento. Sarà questa l’ultima “fermata” del circuito organizzato dalla Federazione ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati a un passo dal main draw. Le “super-canadesi” per Menegatti/Orsi Toth : Manca un solo gradino da scalare a Enrico Rossi e Marco Caminati per accedere al tabellone principale del Major Series di Vienna che ha vissuto oggi la sua prima giornata di gare, con il completamento delle qualificazioni femminili e la disputa del primo turno maschile. La coppia romagnola non ha avuto problemi a sbarazzarsi con un secco 2-0 (21-17, 21-14) dei padroni di casa Friedl/Trummer che comunque vantavano due quinti posti nel World Tour ...

Beach Volley - Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti : “Una vera impresa - una bellissima emozione” : Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti hanno rilasciato un’intervista a “Tuttosport” nella quale hanno rivelato tutte le emozioni seguenti la vittoria nel torneo World Tour di Agadir. A cedere il passo alla ritrovata coppia azzurra, le ceche Bonnerova/Nakladalova, superate in rimonta in una finalissima equilibrata. Menegatti ha dichiarato al quotidiano sportivo torinese: “C’è tanta soddisfazione per aver chiuso al ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati e Boesso/Gabriele a caccia del main draw nel terzo Major Series stagionale : Sono due le coppie azzurre al via nelle qualificazioni del terzo e ultimo Major Series della stagione in programma sull’Isola sul Danubio che ha ospitato lo scorso anno il Mondiale di Vienna. La giornata di oggi sarà dedicata alle qualificazioni, da domani il via del main draw con Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth (grazie ad una wild card) in campo. A tentare di raggiungerli proveranno oggi Rossi/Caminati, inseriti in un ...

Beach Volley - World Tour e Europei Under 22. Nel week end azzurro festeggiano anche Russia - Repubblica Ceca e Germania : Non solo Italia nel week end appena concluso del Beach volley mondiale. La squadra azzurra, con Michieletto/Ferraris e Menegatti/Orsi Toth, è stata l’unica a fare il bis di vittorie nei tre tornei del circuito mondiale in programma in tre diversi continenti, mentre i paesi dell’Est europeo l’hanno fatta da padroni nell’Europeo Under 22 di Jurmala che ha visto Traballi/Puccinelli chiudere al quarto posto nel torneo ...

Beach Volley - al via il major di Vienna : in tabellone anche i vice-campioni olimpici Lupo e Nicolai : Uno dei tornei più importanti del World Tour di Beach Volley sta per prendere il via, tante le coppie azzurre in tabellone Sta per prendere il via il major di Vienna, una delle tappe del World Tour (5 stelle), più importanti in assoluto. Le squadre inizieranno ad affrontarsi nella giornata di domani con i match di qualificazione, dai quali cominceranno il proprio cammino Rossi-Caminati. Sempre nel tabellone maschile, i vice-campioni ...

Beach Volley – Europei U22 : Puccinelli-Traballi quarte a Jurmala : EuroBeach under 22: quarto posto per Puccinelli-Traballi Nell’Europeo di Beach Volley under 22, svoltosi a Jurmala, le azzurrine Claudia Puccinelli e Gaia Traballi hanno chiuso al quarto posto, sfiorando la medaglia.I giovani talenti italiani nella finale per il Bronzo sono state battute dalle spagnole Álvarez M-Carro 2-1 (16-21, 21-15, 15-12), mentre in semifinale a fermare la corsa di Claudia e Gaia erano state le forti russe ...

Beach Volley – World Tour Agadir : splendido trionfo di Menegatti-Orsi Toth : Beach World Tour Agadir: trionfano Menegatti-Orsi Toth La nuova avventura in coppia di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si è aperta nel migliore dei modi. Nel torneo 2 Stelle di Agadir le azzurre, infatti, hanno trionfato, battendo in finale le ceche Bonnerova-Nakladalova 2-1 (19-21, 21-19, 15-12). Dopo aver perso il primo set Marta e Viktoria hanno reagito nel secondo parziale, ribaltando l’andamento del match. Nel tie-break la ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero : Casali/Perini rispettano il pronostico - Armatura/Palombo fanno la sorpresa! : Casali e Perini rispettano il pronostico e vincono il loro primo torneo stagionale sulla sabbia di Alghero da teste di serie numero uno, mentre la sorpresa arriva dal torneo femminile dove Armatura e Palombo sbaragliano la concorrenza battendo in finale le favorite Priogio/Giacosa. Casali/Perini in finale hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-11) Muccione/Romoli al termine di un match senza storia. Romagna anche sul terzo gradino del podio ...