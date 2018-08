BATTITI LIVE 2018 | OSTUNI Cantanti e diretta 28 Luglio | Giusy Ferreri e Takagi &

GABRY PONTE/ Presenza fissa sul palco : "Abbiamo deciso di invitarti a tutte le serate" ( BATTITI LIVE 2018) : Il dj GABRY PONTE sarà nel cast di ognuna delle cinque tappe del Battiti Live 2018 per altrettanti dj-set Live che faranno ballare il pubblico in piazza ma anche quello a casa.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:04:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI / Video : look total black per la prima serata (BATTITI LIVE 2018) : ELISABETTA GREGORACI conduce la seconda edizione di Battiti Live, evento musicale in onda questa sera su Italia 1. La soddisfazione e l'entusiasmo dell'ex moglie di Flavio Briatore.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:33:00 GMT)