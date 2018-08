Baobab Experience denuncia Matteo Salvini per istigazione all' odio razziale Il ministro

huffingtonpost

: L’associazione BAOBAB EXPERIENCE mi ha denunciato per “odio razziale”. La colpa? Aver scritto su Facebook: “Andate… - matteosalvinimi : L’associazione BAOBAB EXPERIENCE mi ha denunciato per “odio razziale”. La colpa? Aver scritto su Facebook: “Andate… - LegaSalvini : #Salvini: L’associazione BAOBAB EXPERIENCE mi ha denunciato per “odio razziale”. La colpa? Aver scritto su Facebook… - PatriziaMorano : RT @matteosalvinimi: L’associazione BAOBAB EXPERIENCE mi ha denunciato per “odio razziale”. La colpa? Aver scritto su Facebook: “Andate via… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) "fomenta un'allarmante intolleranza sociale". È questa la considerazione, per loro convinzione comune, che li ha spinti are. "Volontari, attivisti solidali, cittadini che insieme all'associazione "" credono nell'accoglienza e nei valori che trasmette" e hanno deciso di portare in tribunale il vicepremier edell'Interno "per il reato di diffusione di idee fondate sull'etnico o", si legge nel post pubblicato sul profilo Facebook dell'associazione che a Roma si occupa di accoglienza e integrazione dei migranti.Alla base della, presentata all'avvocato e della quale si parlerà domattina nel corso di una conferenza stampa, la sentenza della Cassazione "che - prosegue il messaggio affidato a Facebook - ha ritenuto la frase "...andate via", rivolta ad alcuni immigrati minacciati ed aggrediti, ...