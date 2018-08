Bambina italiana muore nelle Filippine dopo contatto con medusa

Bambina italiana di sette anni uccisa da una medusa - era in vacanza nelle Filippine : Morire a sette anni in vacanza, mentre si fa il bagno, per colpa di una medusa. Gaia Trimarchi, una Bambina di 7 anni di Roma, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere...

Bambina italiana uccisa da una medusa nelle Filippine : Una Bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali.-- Gaia, che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia quando si è messa a gridare per il ...