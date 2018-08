Bambina di 7 anni di Roma in vacanza nelle Filippine uccisa da una medusa

Una Bambina italiana di 7 anni è stata uccisa da una medusa nelle Filippine : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali.Gaia, che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia quando si è messa a gridare per il ...

Corsica - onda anomala nel canyon : quattro morti - tra cui una Bambina di 7 anni : Il gruppo di escursionisti è stato sorpreso da un'ondata di piena e trascinato via. Tra le vittime anche il padre della piccola, sua madre si è invece salvata perché all'ultimo momento ha deciso di rinunciare all'escursione, dato il peggioramento del tempo nel canyon Zoicu.Continua a leggere

Don Paolo Glaentzer - abusi su Bambina di 10 anni : prete ai domiciliari/ Ultime notizie : “Mi sono pentito” : Don Paolo Glaentzer, prete ai domiciliari per abusi su bambina di 10 anni: “Mi sono pentito”. Le Ultime notizie: a Fabbriche di Casabasciana esplode la rabbia della gente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:27:00 GMT)

Bambina violentata dal prete di famiglia. Il padre : "L'ha vista crescere. Era uno di famiglia - festeggiava con noi i compleanni e si fermava a cena" : "Vergogna": solo questa parola ripetono i genitori della Bambina violentata da don Paolo Glaentzer, il prete di famiglia, a Calenzano, in provincia di Firenze. Il parroco non li aveva mai insospettiti, anzi frequentava la loro casa, dove celebrava anche la messa (essendo i coniugi disabili), era amato dai piccoli, festeggiava con loro i compleanni. Un amico fidato che, però, ha tradito quella fiducia nel modo peggiore, spiega il padre al ...

Campi rom - Bambina tre anni tenuta ostaggio a Milano. Il centrodestra : "Avanti con il censimento di Salvini" : La piccola rapita a Venezia per costringere la madre a compiere borseggi. Cinque nomadi indagati. Polemica da Lega e Fi

Piacenza - arrestato per aver palpeggiato una Bambina di 9 anni. Erano ospiti nella stessa struttura d’accoglienza : Con la scusa di offrire dolci e snack, ha palpeggiato più volte una bambina di 9 anni, ospite come lui in un centro di accoglienza per migranti a Piacenza. Con questa accusa è stato arrestato un richiedente asilo di 24 anni, originario del Mali. Dovrà ora rispondere di violenza sessuale aggravata. La bambina, dopo l’ennesimo episodio avvenuto nelle ultime settimane, ha raccontato tutto alla mamma che ha avvisato la polizia. Le indagini ...

Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una Bambina rom di un anno a Roma : Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom, il 18 luglio a Roma. La bambina era stata portata al pronto soccorso da sua madre, che si era The post Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma appeared first on Il Post.

Un italiano di 50 anni è indagato per aver sparato a una Bambina rom : Un italiano di 50 anni è indagato dalla Procura di Roma per lesioni gravissime in relazione al ferimento di una bimba rom di 15 mesi raggiunta alla schiena da un colpo d'arma da fuoco mentre in braccio alla madre era in via Palmiro Togliatti il 18 luglio scorso. L'uomo è stato a lungo interrogato ieri e ha confermato le accuse dicendo che si è trattato di un incidente. Nel suo appartamento, dal ...

Piacenza - molesta Bambina di 9 anni : richiedente asilo arrestato/ Ultime notizie : abusi in centro accoglienza : Piacenza, molesta bambina di 9 anni: richiedente asilo arrestato, abusi in centro accoglienza per settimane. Le Ultime notizie: deputato Foti chiede espulsione immediata(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Venezia : Bambina di sei anni si perde tra folla turisti - ritrovata da agenti Polfer : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - Una storia a lieto fine per una famiglia in vacanza nella Serenissima. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Reparto di Stazione della Polizia Ferroviaria di Venezia Santa Lucia, impegnati a garantire la sicurezza dello scalo soprattutto in questo periodo di grande