Bagarre in Aula tra FdI e centrosinistra durante il ricordo della strage di Bologna

Dl dignita` - Bagarre in Aula e applausi ironici del Pd : M5s vota no al ripristino art.18. Speranza (LeU) : “Promesse tradite” : Tensioni, proteste e scontri verbali in Aula durante l’esame del decreto dignità, dopo che il M5s e la maggioranza di governo hanno respinto, votando contro, l’emendamento che chiedeva il ripristino dell’articolo 18. Ad attaccare è stato il deputato di LeU, Roberto Speranza, che ha parlato di “promesse tradite”, dato che in campagna elettorale i pentastellati avevano rivendicato la volontà di ripristinare la ...

Dl tribunale di Bari - approvato il decreto. Bagarre e cori in aula dai banchi dell’opposizione : “Vergogna - onestà” : L’aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione ...

Tribunale Bari - Bagarre in Aula. Ferraresi (M5s) vs Fiano (Pd) : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Seduta sospesa : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

Tribunale Bari - Bagarre in aula su dl : 14.06 bagarre alla Camera, dove è in discussione il decreto sul Palagiustizia di Bari.Le opposizioni chiedono la presenza del ministro della Giustizia Bonafede, dopo le indiscrezioni di stampa sulla proprietà della sede temporaneamente scelta per il Tribunale. La seduta è stata brevemente sospesa e poi ripresa. Fi,FdI,Pd hanno chiesto al presidente Fico di richiamare il sottosegretario Ferraresi.In aula "ho sentito inesattezze gravi, "con ...

Immigrazione - Boldrini vs Salvini e Conte : “Prima gli italiani o gli ungheresi?”. Bagarre in Aula - sarcasmo dai banchi della Lega : Bagarre, applausi sarcastici dai banchi della Lega e Contestazioni dai deputati della maggioranza, quando in Aula, dopo l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo, è intervenuta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata di LeU si è rivolta in modo ironico verso 5 Stelle e Lega, attaccando soprattutto Salvini. “Signor presidente del consiglio che non c’è – ha spiegato Boldrini, per biasimare ...

Aquarius - Bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...

Camera - seconda fiducia per Conte. Bagarre in Aula sul conflitto di interessi. Il premier : «Frainteso» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti contestati al primo posto nell’intervento di Conte. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «Siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro. Scontro con Delrio su Piersanti Mattarella

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia della Camera con 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Nel suo discorso all’aula Giuseppe Conte ha detto che la Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Il neo-premier mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecuti...

Conflitto d’interessi - Conte : “Ognuno ha il suo”. Bagarre in aula : “Quello del Conflitto di interessi è una vexata quaestio e queste interruzioni dimostrano che ciascuno ha il piccolo Conflitto d’interesse da risolvere”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in aula alla Camera nel dibattito sulla fiducia, e bastano queste sue parole -quando tocca il tema del Conflitto d’interessi- a scatenare la Bagarre nell’emiciclo, con il presidente Roberto Fico costretto a ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : La Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Parola di Giuseppe Conte che, nelle repliche alla Camera, mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecutivo: «Tutte le nostre iniziative saranno fatte sotto l’architettura costituzionale. Questo esecutiv...

