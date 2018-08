Aveva fatto un appello sui social per trovare un chirurgo | ora Salvatore Pezzano è stato

Ma che fine Aveva fatto Nole Djokovic che oggi ha rivinto a Wimbledon? : Bentornato. Anzi, welcome back, mr Novak Djokovic. Il serbo di gomma si riscopre campione al torneo di Wimbledon numero 132, dopo un’assenza sul “red carpet” che durava dalle finali Slam del settembre 2016, quand’aveva perso con Stan Wawrinka sotto il traguardo degli Us Open 2016. Non sarebbe poi tantissimo per un comune mortale, ma rappresenta un dramma per l’ultimo “cannibale” del tennis che si ...

Meghan Markle rivela la sua opinione sull'aborto. Un reale inglese non l'Aveva mai fatto : Una nuova infrazione del protocollo reale per Meghan Markle, questa volta per aver confessato la propria opinione su un tema molto sensibile. Secondo quanto riportato da alcune fonti, la duchessa del Sussex avrebbe elogiato il recente voto dell'Irlanda per legalizzare l'aborto. Il suo pensiero sarebbe stato espresso nel corso di alcune conversazioni private, durante la sua visita a Dublino.È stata in particolare Catherine Noone, ...

Parla un soccorritore dei piccoli calciatori thailandesi : "Sono stati costretti a fare qualcosa che nessun bambino Aveva mai fatto prima" : Quando ha visto il primo ragazzo nella grotta, che, con un altro sommozzatore, stava andando verso di lui ha avuto paura: "L'ho visto all'orizzonte, era lontano ma non sapevo quanto. Ero molto spaventato, non stavo affatto bene", tutto è cambiato quando Ivan Karadzic, un sub danese, membro del team di soccorritori che hanno partecipato al salvataggio dei giovani intrappolati dal 23 giugno nella grotta di Tham Luang, ha capito che il ...

E' morto il regista Carlo Vanzina - Aveva 67 anni. Con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'italiana. Da "Eccezzziunale... : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. 'Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale,...

Pasquale Aveva fatto la Maturità in ospedale : ora ha un cuore nuovo : È stato operato, ha un cuore nuovo e sta bene Pasquale Esposito, 19 anni, maturando del liceo scientifico Virgilio di Pozzuoli. Fino a giovedì mattina era in attesa di trapianto per una grave ...

Mondiali Russia 2018 – Il rigore parato a Iago Aspas? Akinfeev lo Aveva già fatto… in allenamento [VIDEO] : Stessa parata ma con il piede opposto, il portiere della Russia aveva fermato il giorno prima Dzyuba in maniera identica Una parata fortunosa? Nemmeno per sogno, perché Akinfeev aveva previsto tutto. Il portiere della Russia si è trasformato in eroe nazionale ieri, dopo la vittoria dei padroni di casa sulla Spagna negli ottavi del Mondiale di Russia 2018. Il numero uno russo ha fermato i rigori di Koke e Iago Aspas, permettendo ai propri ...

“Ho fatto 30 viaggi a Lourdes”. E Massimo Giletti svela la malattia che l’Aveva colpito. Non l’Aveva mai detto : “Nella mia vita ho fatto trenta viaggi a Lourdes”, come volontario, all’inizio con l’Unitalsi poi con l’Oftal, e “ho avuto tanti contatti diretti con i malati, lavorando nelle piscine e, per i primi venti anni, andando anche in treno con loro”. “Quel luogo per me significa la presenza viva della Madonna”. Massimo Giletti parla della sua fede e della sua esperienza nel luogo di ...

Maryland - il killer che ha ucciso 5 persone Aveva fatto causa per diffamazione al giornale : Le vittime sono: Wendi Winters, 65 anni, capo redattore della cronaca, Rebecca Smith, 34 anni, da poco assunta come assistente alle vendite, Robert Hiaasen, 59 anni, vice capo redattore e ...

Beppe Grillo - “Sorteggio parlamentari e senato dei cittadini”/M5S - video. Anna Ascani : "Non l'Aveva già fatto?" : Beppe Grillo lancia l'idea: “senato dei Cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 01:05:00 GMT)

Carlo Bernardini è morto/ Addio al fisico - Aveva 88 anni : ha fatto parte del ''gruppo Infn del sincrotrone'' : Carlo Bernardini è morto, Addio al fisico e divulgatore scientifico: ultime notizie, aveva 88 anni, ha fatto parte del "gruppo del sincrotone" dell'Infn di Frascati(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Che fine ha fatto Sören Mojem? Il macchinista punk della Ong tedesca che Aveva dato del "fascista" a Salvini è sparito dal web : Si chiama Sören Mojem ed è il macchinista punk della Ong tedesca Mission Lifeline che aveva usato l'epiteto "fascista" per definire Matteo Salvini. Sul suo profilo, il macchinista aveva pubblicato un post in cui diceva: "La politica ha perso, è arrivato il momento di agire"."Questo signore è nell'equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del "fascista"... Rassicurante ...

La Finanza : 'Multa di 500 euro al gelataio per la panna? Falso - non Aveva fatto lo scontrino' : La sua storia ha fatto il giro del web, ma il gelataio di Torino Christian Ciacci non l'avrebbe raccontata giusta. Avrete sicuramente letto della multa di 500 euro della Guardia di Finanza al gelataio,...