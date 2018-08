Auto nuova | qual è il colore preferito dagli italiani?

Harry in cerca di una nuova Auto. La famiglia crescerà presto? : Su Meghan Markle e Harry d’Inghilterra ormai si è scritto di tutto, persino che lei stia perdendo i capelli, complici delle foto in cui appariva visibilmente spettinata, in occasione del suo primo impegno ufficiale da sola con la regina Elisabetta. Colpa di un vento impertinente, che scompigliando la piega aveva mostrato delle aree più diradate. Se alla duchessa di Sussex è bastato pettinarsi per guarire dalla falsa alopecia, non è lo ...

Nuova Classe A - l'Auto che conosce le nostre abitudini : ... coppia massima di 250 Nm a 1.620 g/m, e il 7G-DCT si conferma un orologio, fermo restando che impostando la modalità Sport si hanno sensazioni e risposte diverse al volante. Per i prestazionali, lo ...

Autostrade - nuovi tutor in funzione da venerdì. Stessi punti - nuova tecnologia : I nuovi sistemi tutor saranno attivi da venerdì 27 luglio su alcune tratte autostradali italiane, la notizia è stata data da Il Corriere della Sera, ma non c’è ancora la conferma definitiva. Alla vigilia dell’esodo estivo il sistema per registrare la velocità media delle automobili nelle Autostrade verrà riattivato nei precedenti punti di rilevazione. Secondo quanto riferito, si tratta ancora di una fase “sperimentale” e sarà ...

Nuova operazione "Alto impatto" : controlli a tappeto in tutta Italia su Automobilisti : Sotto torchio la rete autostradale di ben 10 provincie in 5 regioni coinvolgendo, al nord, Lombardia ed Emilia Romagna, e, al centro-sud della penisola, Toscana Lazio e Umbria nonché Puglia. Controllate le condizioni psico-fisiche dei conducenti. In campo unità cinofile e per la...

Una nuova batteria al silicio potrebbe garantire una grande Autonomia agli smartphone : Un team di ricercatori ha escogitato un modo che potrebbe aumentare la capacità della batteria dello smartphone di cinque volte utilizzando il silicio L'articolo Una nuova batteria al silicio potrebbe garantire una grande autonomia agli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Auto e arte - party esclusivo per la nuova Bmw X4 : arte, design, talento e lo sguardo puntato verso il domani. Questi gli ingredienti della presentazione romana della nuova BMW X4, tenutasi ieri sera presso il MAXXI, in via Guido Reni. Molti, tra ...

Serie B - l'appello di Kragl ai tifosi del Foggia : 'Non rubatemi l'Auto nuova!' : Era lo scorso 16 maggio quando Alessia Macari , nota showgirl e vincitrice della prima edizione del GF Vip, era stata vittima del furto della propria auto in zona Mongolfiera a Foggia. Lo annunciava ...

Vaccini - arriva una nuova legge M5s-Lega. Grillo : "Basta un'Autocertificazione" : "Basterà una autocertificazione di avvenuta vaccinazione per iscriversi a scuola". Lo ha annunciato

Hyundai - Con Autotalks - la nuova generazione di Auto connesse : La Hyundai ha annunciato una partnership strategica con autotalks, azienda tecnologica leader nella produzione di sistemi per la comunicazione Vehicle to Everything (V2X). La collaborazione nasce da un investimento diretto di Hyundai Motor, con lobiettivo di accelerare sviluppo e distribuzione della prossima generazione di tecnologie per le auto connesse. In particolare, verrà sviluppata la tecnologia V2X, che permette ai veicoli di comunicare ...

Vuole allontanare gli spiriti maligni dalla sua Bmw : finisce per bruciare l’Auto nuova : La disavventura di un cinese che, dopo aver speso circa 65mila euro per una Bmw Serie 5, ha organizzato una cerimonia per “proteggerla”. Ma l’altarino costruito sul muso dell'auto con drappi, candele e offerte si è trasformato nell'innesco per un terribile incendio che in pochi minuti ha ridotto in cenere la vettura.Continua a leggere

Stop ai bambini soli in Auto - via a nuova campagna di sensibilizzazione : Ogni anno nel mondo muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di veicoli chiusi, dimenticati o accidentalmente in trappola. Bimbi in auto: mai più soli! https://t.co/...

Acquistano una nuova roulotte per le vacanze - la distruggono in Autostrada 20 minuti dopo : Il mezzo fissato dietro la loro vettura ha iniziato a sbandare e poi si è sganciato capovolgendosi. Venti minuti dopo l'acquisto, la roulotte era diventata solo un relitto distrutto.Continua a leggere

Nuova Zelanda - tremendo frontale tra due Auto : muoiono sei persone - tra queste una neonata : A causare l'incidente probabilmente una serie di fattori come l'alta velocità e la presenza di ghiaccio sulla strada. La polizia: "Siamo sconvolti, non avevamo mai visto nulla del genere".Continua a leggere

In arrivo una versione nuova del bollo Auto - importi in base a Km e inquinamento : In arrivo nel medio lungo-periodo una notevole novita' in materia bollo Auto. La tanto antipatica tassa di proprieta' sui veicoli a motore, che deve essere pagata annualmente da parte di tutti gli italiani che ne posseggono almeno uno, in futuro cambiera' radicalmente aspetto. Dalle promesse di abolizione del bollo che compaiono spesso nelle discussioni politiche italiane, si passa ad una riforma della tassa che abbandonera' il parametro della ...