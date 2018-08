“Aurora in quel letto di ospedale” Michelle Hunziker choc | ne parla ora Cosa è successo

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) La vita dei vip non è tutta rosa e fiori. Speciela di Aurora Ramazzotti: oggi la vediamo sbarazzina e sorridente, ma il suo percorso di vita non è mai stato lineare. Già da piccolina: vivere il divorzio dei genitori non è stato per nulla facile. Eros esi sono detti addio quando lei era poco più che piccolina e i rapporti, tra i genitori, erano tutt’altro che rosei fino a qualche anno fa. Adesso, invece, sia Eros Ramazzotti che la showgirl svizzera hanno delle nuove vite sentimentali e hanno allargato la propria famiglia. Eppure, in passato, hanno dovuto convivere con la paura di perdere la primogenita. A raccontarlo, per la prima volta, èin una lunga intervista al settimanale Oggi. Arriva, dunque, un secondo punto di vista sull’adolescenza di Aurora dopo quanto dichiarato dalla diretta interessata in una lunga intervista al Corriere ...