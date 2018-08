ATP Washington – Murray vince il derby britannico contro Edmund | Andy vendica la

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) Successo pernel secondo turno dell’ATP di Wshington: il tennista scozzese supera Kyleal terzo set Seconda vittoria consecutiva perimpegnato nell’ATP di. Nella notte italiana il tennistaha superato il connazionale Kyledopo 2 ore e 34 minuti di partita.si è imposto in 3 set con il punteggio di 7-6 (7-4) / 1-6 / 6-4., attualmente scivolato in 832 posizione dopo il lungo stop per infortunio all’anca, hato la sconfitta di Eastbourne subita quasi 2 mesi fa dallo stesso.L'articolo ATPilla sconfitta di Eastbourne SPORTFAIR.