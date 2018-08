Atp Los Cabos | Fognini vola ai quarti

Atp Los Cabos - nuovo look e quarti di finale per Fognini. Eliminato Fabbiano : ... entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0 , in un'ora e 26' il francese Quentin Halys , numero 150 del mondo. L'azzurro, che si è ...

Tennis - Atp Los Cabos 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in tre set contro Quentin Halys. L’azzurro accede ai quarti di finale : Fabio Fognini soffre un set ma conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos (Messico). L’azzurro ha superato il giovane francese Quentin Halys (n.150 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, come detto, iniziato male per il ligure, in grado però di trovare la misura dei suoi colpi dal secondo parziale in poi. Fognini nel prossimo incontro se la vedrà contro il ...

Tennis - Atp Los Cabos 2018 : doppio tie break fatale a Thomas Fabbiano. Avanti Damir Dzumhur : Non riesce un’altra rimonta vincente a Thomas Fabbiano nel torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico: nella notte italiana l’azzurro viene sconfitto con un doppio tie break, dal bosniaco Damir Dzumhur, numero tre del seeding, che si impone dopo una battaglia sportiva lunga due ore e dieci minuti. Tie break vinti dal balcanico rispettivamente per 7-0 e 7-5, ma quanti rimpianti per il Tennista italiano, che in entrambe le frazioni è ...

Tennis - Atp Los Cabos 2018 : doppio tie break fatale a Thomas Fabbiano. Avanti Damir Dzumhur : Non riesce un’altra rimonta vincente a Thomas Fabbiano nel torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico: nella notte italiana l’azzurro viene sconfitto con un doppio tie break, dal bosniaco Damir Dzumhur, numero tre del seeding, che si impone dopo una battaglia sportiva lunga due ore e dieci minuti. Tie break vinti dal balcanico rispettivamente per 7-0 e 7-5, ma quanti rimpianti per il Tennista italiano, che in entrambe le frazioni è ...

Atp Los Cabos – Esordio positivo nella notte per Thomas Fabbiano : l’azzurro supera Garanganga : Vittoria nei sedicesimi di Los Cabos per Thomas Fabbiano: l’azzurro supera Garanganga al primo turno del torneo messicano Esordio con vittoria nella notte italiana per Thomas Fabbiano a Los Cabos. Il tennista azzurro, attualmente numero 196 del ranking mondiale maschile, si è imposto sull’africano Garanganga (451 ATP) in 2 ore e 20 minuti di gioco. Sul cemento messicano, Fabbiano ha staccato il pass per gli ottavi in 3 set, conclusi con il ...

Atp Los Cabos - esordio vincente per Fabbiano : ROMA - esordio sofferto ma vincente per Thomas Fabbiano nell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 637.395 dollari in corso sui campi in cemento di Cabo del Mar, ...

Tennis - Atp Los Cabos 2018 : avanti Thomas Fabbiano - ma quanta fatica! Rimontato Garanganga : Thomas Fabbiano impiega molto più tempo e fatica del previsto per accedere al secondo turno del torneo ATP di Los Cabos: sul cemento messicano l’azzurro è costretto alla rimonta per aver ragione del qualificato dello Zimbabwe Takanyi Garanganga, numero 451 al mondo, piegato con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 in due ore e venti minuti di gioco. Agli ottavi l’italiano sfiderà il numero 3 del seeding, il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo ...

Tennis - Atp 250 di Los Cabos : Fognini e Fabbiano impegnati nel torneo messicano : Tennis, Atp 250 di Los Cabos: Fognini sarà testa di serie numero 2 del torneo, presente anche un altro italiano, Thomas Fabbiano Nella notte italiana Thomas Fabbiano debutta nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 106 Atp trova dall’altra parte della rete Takanyi Garanganga dello Zimbanwe, numero 451 Atp, proveniente dalle qualificazioni (un solo precedente, ...

Atp Bastad – Niente bis per Fognini! L’accoppiata azzurra con Bolelli crolla in finale di doppio contro Peralta-Zeballos : La coppia azzurra Fognini-Bolelli si arrende nella finale di doppio dell’ATP di Bastad: gli italiani sconfitti in due set da Peralta-Zeballos Dopo la vittoria nel singolare di qualche ora fa, Fabio Fognini non riesce a firmare la doppietta nell’ATP di Bastad. Il tennista azzurro, in coppia con Simone Bolelli, si arrende in due set nella finale di doppio. Il duo tricolore esce sconfitto dall’ultimo atto del torneo svizzero, battuto 3-6 / ...