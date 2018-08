Atp Kitzbuhel | Berrettini fuori ai 4 i

Tennis - Atp Kitzbuhel 2018 : si ferma la corsa di Matteo Berrettini - eliminato ai quarti da Nicolas Jarry : Otto partite in meno di due settimane sono state troppo anche per Matteo Berrettini, sconfitto ai quarti di finale di Kitzbuhel dal cileno Nicolas Jarry in due set, 7-5 6-3. La stanchezza alla fine ha prevalso, comprensibilmente, dopo una cavalcata cominciata con la vittoria a Gstaad e terminata sulla terra austriaca, dove il Tennista romano è entrato per la seconda volta consecutiva tra i primi otto di un torneo ATP. Le occasioni oggi non sono ...