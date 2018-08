Atletica Osakue | presi gli aggressori Sono tre ragazzi italiani

Atletica – Daisy Osakue rischia di saltare gli Europei a causa delle cure di cortisone : la spiegazione di Malagò : La cura al cortisone mette seriamente a rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli imminenti Europei di Atletica: le dosi superano il limite permesso dal regolamento Terribile disavventura per Daisy Osakue: l’atleta italiana di origini nigeriane è stata vittima di un’aggressione, qualche giorno fa a Torino. Dei ragazzi le hanno lanciato addosso uova da un’auto, compromettendo la sua partecipazione agli imminenti ...

Atletica - Europei 2018 : a rischio la partecipazione di Daisy Osakue. Troppo elevate le dosi di cortisone : Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato l’episodio che qualche giorno fa ha visto, suo malgrado, protagonista Daisy Osakue, aggredita vigliaccamente con lancio di uova. L’atleta italiana ha riportato danni all’occhio sinistro, con interessamento della retina, al punto che la sua partecipazione agli Europei è ora fortemente a rischio. A confermarlo è stato lo stesso Malagò, nella conferenza stampa a margine della ...

GIovanni Malagò : "Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di Atletica di Berlino" : Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di Berlino, in programma dal 6 all'8 agosto. A dichiararlo è il presidente del Coni GIovanni Malagò. "Ho parlato oggi con Alfio Giomi (il presidente della Fidal, ndr) che mi ha detto che la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio", ha dichiarato Malagò durante i lavori della Giunta."Lei - ha spiegato il n.1 del Coni - ...

Chi è Daisy Osakue - promessa azzurra dell'Atletica : La giovane atleta, classe 1996, nata in Italia da genitori nigeriani, fin da piccola si appassiona allo sport giocando per sei anni a tennis . Ma è solo una parentesi. Nel 2008 si presenta all'...

Atletica - Alfio Giomi : “Daisy Osakue sarà agli Europei. Aggressione folle e imbecille - azzurra esempio per i giovani” : Alfio Giomi ha accolto con dispiacere la notizia dell’Aggressione subita da Daisy Osakue, colpita da un uovo nella serata di ieri. Un atto becero da parte di due uomini che, su un’automobile, hanno affiancato l’atleta e le hanno lanciato l’alimento in faccia. L’occhio sinistro della 22enne di origini nigeriane è risultato tumefatto e la piemontese ha temuto di dover rinunciare agli imminenti Europei anche se è già ...

Atletica - Daisy Osakue : “Atto di codardia. Vi racconto il lancio di uova. Agli Europei? Voglio esserci” : Daisy Osakue è stata vittima di un vergognoso atto di violenza mentre stava tornando a casa ieri sera. La 22enne, in procinto di partecipare Agli Europei 2018 di Atletica leggera (in programma dal 6 al 12 agosto a Berlino), è finita in ospedale per colpa di due uomini che le hanno lanciato addosso un uovo a Moncalieri (in provincia di Torino): l’occhio sinistro della discobola è tumefatto e ora rischia di dover rinunciare alla rassegna ...

