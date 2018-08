Atalanta | Gasperini | “Barrow sta bruciando le tappe | speriamo di recuperare Ilicic”

Atalanta forza 8 in Europa League - la squadra di Gasperini regala spettacolo contro il Sarajevo : passaggio del turno - serata magica : L’Atalanta regala grande spettacolo in Europa League, partita pazzesca per la squadra di Gasperini sul campo del Sarajevo, match mai in discussione e risultato larghissimo, i nerazzurri adesso si candidano ad essere grandi protagonisti per il proseguo della competizione. Assenza di Ilicic che però non si fa sentire, ci pensa un grande Papu Gomez che con una grande doppietta mette subito le cose in chiaro. Ancora panchina per Duvan ...

Sarajevo-Atalanta 0-5 LIVE - la squadra di Gasperini è uno spettacolo : Papu Gomez pazzesco : Si sta giocando il ritorno della gara di Europa League tra Sarajevo ed Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Gasperini deve vincere per superare il turno. Gli ospiti si affidano alla coppia d’attacco formata da Papu Gomez e Barrow. Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic Atalanta: Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, deRoon, Pessina, ...

DIRETTA / Sarajevo Atalanta streaming video e tv : le parole di Gasperini. Probabili formazioni - quote e orario : DIRETTA Sarajevo Atalanta streaming video e tv: Probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:51:00 GMT)

Europa League - Gasperini : “per l’Atalanta la qualificazione è aperta” : “Il risultato dell’andata non rispecchia l’andamento della partita, ha reso la qualificazione più aperta. Ma pensiamo di avere delle possibilità”. Lo ha affermato Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di ritorno dell’Atalanta contro il FK Sarajevo nel secondo turno preliminare di Europa League, nella conferenza stampa allo stadio “Asim Ferhatovic Hase”. “Siamo nella condizione di dover ...

Europa League - Gasperini : "Atalanta - fai 2 gol e passi". Zapata dal 1' con Barrow : L'obbligo di vincere non è un problema. E nemmeno il pensiero che il Sarajevo possa giocare una gara ostruzionistica speculando sul 2-2 di Reggio Emilia toglie il sonno a Gian Piero Gasperini. Al ...

Sarajevo-Atalanta - Gasperini : 'Possiamo vincere - non ripeteremo gli stessi errori' : In sostanza, un solo risultato utile per proseguire il percorso preliminare in Europa League e accedere alla fase a gironi. L'Atalanta ha bisogno di vincere a Sarajevo dopo il 2-2 maturato al Mapei ...

Atalanta - testa al Sarajevo : la squadra di Gasperini non può sbagliare : Dopo la partita d’allenamento giocata ieri a Zingonia contro la Virtus Bergamo, l’Atalanta questa mattina è tornata ad allenarsi in vista della gara di ritorno contro il Sarajevo, in programma giovedì alle 20,15. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi: carichi di lavoro più leggeri per chi ha giocato ieri; palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri. Domani, sempre a ...

Atalanta - netto successo in amichevole per la squadra di Gasperini : L’Atalanta dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Gian Piero Gasperini, oggi hanno ripreso ad allenarsi in vista della gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League contro il Sarajevo, in programma giovedì alle 20,15. La prima squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio di giovedì scorso: esercizi in palestra e lavoro atletico per chi ha giocato; partitella d’allenamento contro la Virtus ...

Atalanta beffata in Europa - Gasperini : 'Gara rovinata in 5'' : Roma, 27 lug., askanews, - Beffa Atalanta nel preliminare di andata di Europa League. La squadra di Gasperini non va oltre il 2 a 2 con il Sarajevo nel match disputato a Reggio Emilia. La gara di ...

Atalanta - Gasperini : “gara compromessa in 5 minuti” : Solo un pareggio per l’Atalanta nel match di Europa League contro il Sarajevo, ecco le parole del tecnico Gasperini. “Non ho molto rammarico perché i giocatori l’hanno interpretata bene, ma in 5 minuti ce la siamo complicata”, ha spiegato Gasperini ai microfoni di SkySport. “In questa fase della stagione, anche se tutti hanno fatto una buona gara, la freschezza e la lucidità nell’ultimo passaggio la puoi ...

Atalanta-Sarajevo - Gasperini : 'Grande gara rovinata in cinque minuti' : ... "Queste squadre hanno la capacità di sfruttare ogni minima occasione e alla prima palla arrivata in area hanno fatto gol, poi in pochi minuti hanno ribaltato tutto " ha dichiarato a Sky Sport l'...

Atalanta - Pasalic : “ringrazio Gasperini” : “Spero di poter fare grandi cose per l’Atalanta, ho ricevuto molti messaggi sui social media dai tifosi e farò di tutto per ripagarli”. Mario Pasalic affida al sito ufficiale del club le prime impressioni da giocatore dell’Atalanta: “Ho solo bisogno di un paio di giorni per smaltire il viaggio dall’Australia”, ha aggiunto, alludendo alla tournée per la quale era stato convocato dal nuovo tecnico ...