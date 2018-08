Atalanta forza 8 in Europa League | la squadra di Gasperini regala spettacolo contro il

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’grandein, partita pazzesca per ladisul campo del Sarajevo, match mai in discussione e risultato larghissimo, i nerazzurri adesso si candidano ad essere grandi protagonisti per il proseguo della competizione. Assenza di Ilicic che però non si fa sentire, ci pensa un grande Papu Gomez che con una grande doppietta mette subito le cose in chiaro. Ancora panchina per Duvan Zapata, in campo Barrow ed il giovane attaccante risponde con una tripletta. Due reti anche per il difensore Palomino, in rete anche Masiello, finisce con un nettissimo 0-7 e partita mai in discussione. Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic: Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, deRoon, Pessina, Gosens, Barrow, Papu Gomez. Sarajevo-0-8 ...