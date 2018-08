ASSO Su Rete 4 il film con Adriano Celentano oggi | 2 agosto 2018

Sigarette elettroniche - Coiv : “Il comparto è al collASSO e ha bisogno di risposte concrete e urgenti” : “Prendiamo atto di una decisione di carattere tecnico-formale, ma ricordiamo al legislatore che il comparto della sigaretta elettronica è al collasso e che ha bisogno di risposte concrete e urgenti. Una soluzione che consenta agli operatori del settore di continuare a fare il proprio lavoro in maniera trasparente e onesta, non è più differibile”. Lo ha detto oggi Vincenzo Lauro, presidente di Coiv, Coalizione operatori italiani vaping, ...

Bari - cede asfalto in via Melo. GalASSO : 'Colpa della rete fognaria vecchia. Lavori stradali non c'entrano' : Il cedimento dell'asfalto avvenuto questa mattina in corrispondenza dell'incrocio tra via Melo e via Davanzati sarebbe dovuto allo sgrottamento del terreno sottostante il manto stradale, probabilmente ...

Atalanta-ChiASSO 6-1 - prima rete con la nuova maglia per Duvan Zapata : Nella terza uscita amichevole della stagione 2018-2019 a Clusone l’Atalanta supera 6-1 gli svizzeri del Chiasso. Partono forte gli ospiti che trovano il gol alla prima azione dopo pochi secondi dal fischio di inizio con Malinowski. Pronta però la reazione nerazzurra che arriva più volte vicina al pareggio con il tridente (da segnalare una traversa di Ilicic al 18′), ma anche con gli inserimenti dei due esterni, Castagne e ...

Ripartito il cantiere per la rete fognaria a Barivecchia - GalASSO : 'Lavori conclusi entro fine settembre' : Sono ripresi questa mattina i lavori di rifacimento della rete di fognatura bianca, di fognatura nera e della rete idrica in strada Annunziata, a Barivecchia, dopo la lunga interruzione dovuta al ...

Giuseppe CafASSO - il prete della forca : Voleva fare di ogni sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di scienza, di pietà, di prudenza, di carità; assiduo alla preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale, devoto di Maria ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ritocchi al ribASSO sulla rete carburanti nazionale : Proseguono i ritocchi al ribasso sulla rete carburanti nazionale: oggi Eni ha abbassato di 1 centesimo i Prezzi raccomandati della benzina e del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 ...

Juventus - dalla Spagna : Cancelo ad un pASSO. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...

Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED SICILIA Torna alla ribalta della cronaca il caso di un paziente deceduto a Catania : Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED SICILIA Torna alla ribalta della cronaca il caso di un paziente deceduto a Catania "LE RESPONSABILITÀ VANNO ACCERTATE NELLE DOVUTE SEDI" L'ANAAO ASSOMED rispetta il dolore dei familiari del paziente ma esprime con forza la ...

Strategico pASSO per la rete unica Wind Tre - tutto va per il verso giusto : Ottime notizie: per la rete unica Wind Tre si aggiunge un nuovo tassello sul territorio nazionale. Una nuova città del sud Italia è ora servita dal segnale dell'operatore unico. Un passo importante dopo le settimane di incertezze dovute alle alterne vicende del brand unico ZTE. Il nuovo centro ad essere servizto dalla rete unica Wind Tre è Bari. Lo si evince direttamente dai siti dei due vettori che nella rispettiva mappa interattiva per i ...

Laboratori Gran SASSO - anonimo invia relazione adeguamento rete acquifera ad ASSOciazion : Teramo - Lunedì 4 giugno, alle ore 21, la cassetta di posta elettronica dell’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, insieme a quelle di altri organismi, ha ricevuto da un indirizzo sconosciuto una relazione denominata “Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN – Affidamento di incarico professionale finalizzato allo studio ed alla definizione delle possibili soluzioni alternative volte alla razionale captazione e ...

“Fermati!”. Ma lui non ne vuole sapere - si avvicina all’autovelox e lo fa sotto gli occhi di tutti. Una scena surreale che lascia di sASSO anche la polizia e lo trasforma in un idolo della rete : Una cosa è certa, lui è già un idolo delle rete nonostante un comportamento che con il vivere civico ha poco a che fare. Sì perché il gesto di questo automobilista di 25 anni della goliardata non ha nulla, piuttosto costringerà la comunità a farsi carico della sua “bravata” nel brevissimo periodo. Che cosa ha fatto? Era stanco di prendere multe così è sceso dall’auto e ha sradicato il photored, il dispositivo che multa chi passa con il ...

Retelit - GSA punta al ribASSO : Teleborsa, - La Consob rende noto che, dal 1 giugno 2018, il Gruppo GSA Capital Partners ha ridotto lo "short selling" su Retelit , dallo 0,67% allo 0,57%. Intanto a Piazza Affari, Retelit presenta un ...

Retelit - GSA punta al ribASSO : La Consob rende noto che, dal 1 giugno 2018, il Gruppo GSA Capital Partners ha ridotto lo " short selling " su Retelit , dallo 0,67% allo 0,57%. Intanto a Piazza Affari, Retelit presenta un andamento ...

Alessia Prete vincitore?/ A un pASSO dal traguardo - ce la farà? (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, sempre più certezze per la modella che si gioca la vittoria finale proprio con il suo nuovo fidanzato l'ex calciatore Matteo Gentili anche lui inquilino (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 01:15:00 GMT)