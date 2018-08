Assegnate le 13 Panigale V4 della ”Race of Champions” su eBay | record per la moto di

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) Conclusa l’asta su: tutte aggiudicate le trediciV4 S“Race of. Un crescendo di offerte ha caratterizzato la settimana di asta per leV4 S“Race ofLa “Race of, la sfida in pista dei piloti Ducati in sella alleV4 S, è stato uno dei momenti più emozionanti e seguitidecima edizione del WDW2018. Subito dopo la gara le tredicispeciali sono state messe all’asta sue un crescendo di offerte ha polarizzato l’attenzione dei media e degli appassionati fino alla chiusura, avvenuta sabato 28 luglio alle ore 18.00. Dopo le verifiche e le procedure amministrative che seguono le offerte di acquisto per un’asta su, tutte le trediciV4 S (12gara oltre a quella preparata per Chaz Davies, infortunatosi alla vigilia del WDW e impossibilitato a partecipare) sono state ...