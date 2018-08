Assegnate le 13 Panigale V4 della ”Race of Champions” su eBay : record per la moto di Bayliss : Conclusa l’asta su eBay: tutte aggiudicate le tredici Panigale V4 S della “Race of Champions”. Un crescendo di offerte ha caratterizzato la settimana di asta per le Panigale V4 S della “Race of Champions” La “Race of Champions”, la sfida in pista dei piloti Ducati in sella alle Panigale V4 S, è stato uno dei momenti più emozionanti e seguiti della decima edizione del WDW2018. Subito dopo la gara le tredici moto speciali sono state messe ...