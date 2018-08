Asili nido | Di Maio | ' Il governo valuta copertura totale dei costi'

"Valutiamo la copertura totale dei costi per gli Asili nido" : Il governo, "in vista della legge di bilancio", sta "considerando una misura di copertura totale del costo degli asili nido". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in risposta a un'interrogazione al Senato sulle misure per favorire l'occupazione femminile. "Siamo consapevoli - ha detto Di Maio - che l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa sui tassi di occupazione femminile, con un gender gap molto marcato e un differenziale ...

Per gli Educatori di asili nido ci sono altre opportunità di impiego, oltre a quelle descritte in questo altro nostro articolo. La lista dei bandi di concorso attivi si allunga con le pubblicazioni dei comuni di Livorno e di Roma. Di seguito rimettiamo in allegato in pdf l'avviso di selezione pubblicato dal comune di Livorno.

Arrivano le telecamere negli Asili nido : "Prevenzione contro i maltrattamenti" : Il progetto della Regione Lombardia per introdurre sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, da installare su base...

Opportunità di impiego per gli educatori di asili nido con i Bandi dei concorsi attivi fino a questo momento. In alcuni comuni del nord centro Italia la ricerca è volta a formare delle graduatorie dalle quali attingere per contratti a t/d e ind. Ne rimettiamo di seguito alcuni. I Bandi disponibili Nella cittadina veneta sono

Svolta sugli Asili nido - in arrivo il bonus per il Sud : Vanno costruiti asili nido dove mancano e non solo dove ci sono già. Sembra un concetto ovvio e invece è una Svolta, chiesta dai Comuni. Nel riparto 2017 dei fondi 0-6 per l'infanzia, infatti, ...

Roma. Asili nido : c’è tempo fino al 28 giugno per accettare : Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei nidi capitolini, privati convenzionati con Roma Capitale, in concessione, in progetto di finanza,

Asili nido - la laurea per maestre ora non è più valida : Studiano per una laurea che potrebbe non servirgli più a niente. Sono circa 50mila i ragazzi iscritti al corso di studio universitario in scienze dell?educazione: fino allo scorso anno...

"La decisione della Corte Costituzionale sugli Asili nido è pazzesca" : "Il buon senso sarebbe 'inCostituzionale'? pazzesco. Ma cambiare si può!". Matteo Salvini, segretario della lega, lo scrive su twitter commentando la decisione della consulta che ha bocciato perché in contrasto con il principio di uguaglianza la norma della Regione Veneto che prevede accesso prioritario all'asilo per i figli di chi risiede in regione da almeno 15 anni.Nella sentenza della Corte Costituzionale viene spiegato che la ...

Asili nido - la legge che dà la precedenza a chi risiede da 15 anni in Veneto è incostituzionale : La legge regionale che accorda la precedenza per l'accesso agli Asili nido alle persone che hanno almeno 15 anni di residenza in Veneto è incostituzionale: la Corte costituzionale ha stabilito che non è possibile prevedere che la residenza sia un titolo preferenziale, in quanto è un principio che contrasta con quello di uguaglianza.Continua a leggere