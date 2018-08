Ascolti TV | Mercoledì 1 agosto 2018 Boom di Temptation Island che arriva al 25 5%

davidemaggio

(Di giovedì 2 agosto 2018) Rafaela e Andrea aSu Rai1 Superquark ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.14 alle 21.21 – l’ultima puntata di5 ha raccolto davanti al video 4.016.000 spettatori pari al 25.5% di share (qui glidella puntata finale dello scorso anno). La presentazione di 7 minuti del programma ha ottenuto 2.794.000 spettatori e il 14.9%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 710.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto 885.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Ritorno al Marigold Hotel ha raccolto davanti al video 924.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Cliffhanger – L’ultima sfida un a.m. di 729.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Torino vs Chapecoense ha registrato 462.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Un ...