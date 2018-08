Arturo Vidal | dopo il gelo delle trattative con l' Inter ritorna all' attacco il Barcellona

Calciomercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle società di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualità e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la società più attiva di recente è l' Inter : dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

Modric Inter - primi contatti e primi spiragli. Arturo Vidal è in stan-by : L' Inter sogna l'arrivo di Luka Modric , uno dei migliori centrocampisti al mondo. In stand-by l'affare Arturo Vidal

Arturo Vidal 'pronto per il futuro' : il post su Instagram fa sperare l'Inter : In casa Inter si continua a lavorare alacremente sul mercato [VIDEO] e sul campo, in vista della prossima stagione che partira' tra circa un mese. L'obiettivo primario dei nerazzurri è quello di migliorare il quarto posto in campionato agguantato nel mese di maggio solo all'ultima partita e, al contempo, di ben figurare in Champions League. Per questi motivi, la dirigenza meneghina è sempre molto attiva sul mercato [VIDEO], e le ultime ...