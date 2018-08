ARS | Porto Marsala | Pellegrino | FI | | ' A Settembre il bando regionale per le prime opere

Rapporto Svimez 2018 - emigrazione record al Sud. Patriciello : "Serve Piano M ARS hall per il mezzogiorno" : Commenta così Aldo Patriciello , europarlamentare e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, le anticipazioni del Rapporto Svimez sull'economia e la società del Mezzogiorno 2018 presentate a Roma ...

Decreto dignità - il Pd ligure : 'Senza nostro emendamento il porto rischia di blocc ARS i' : ... Serracchiani e altri del Pd, emendamento che tutela il lavoro interinale in porto , senza il quale l'attività stessa, quindi la vita e l'economia del porto , rischia no di bloccarsi". Lunardon e ...

Maddie McCann/ La bambina inglese scompARSa in Portogallo nel 2007 (Speciale Chi l’ha visto?) : Nello Speciale Chi l'ha visto? di questa sera tutte le piste del caso di Maddie McCann, la bambina inglese sparita nel 2007, mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:51:00 GMT)