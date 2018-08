Arriva la terza eclissi di fila | dopo la Luna “di Sangue” | il Sole torna protagonista ad

meteoweb.eu

: Ore dopo aver salutato per le vacanze, che non farai, arriva la telefonata che comunque sei disoccupato. Giustament… - nellomiele : Ore dopo aver salutato per le vacanze, che non farai, arriva la telefonata che comunque sei disoccupato. Giustament… - CanaleSeiTv : Salerno, arriva la terza tappa del Tour Fondi Europei - - Asd_Lositana : Terza ??di mercato per la #Lositana. Dal La Pisana arriva Alessandro Marcucci Benvenuto nella famiglia ???? Alessandro… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Come noto, un’evento astronomico tanto imperdibile quanto suggestivo si è verificato il 27 luglio 2018: in cielo è statauna mini“di Sangue”, cioè un’re in apogeo, oscurata dall’ombra del nostro pianeta mentre si trovava nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita. L’è stata visibile prima dall’emisfero orientale della Terra (Europa, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda). L’America meridionale ha osservato in parte le fasi finali dell’il tramonto del 27 luglio, mentre la Nuova Zelanda prima dell’alba del 28 luglio. L’America settentrionale, gran parte della zona artica e dell’Oceano Pacifico non hanno potuto osservarla direttamente. Un fatto poco noto riguarda il rapporto che lega ledino sempre in coppia, cioè un’re si verifica sempre due ...