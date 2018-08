Arriva a Marino Calici di Stelle

romadailynews

(Di giovedì 2 agosto 2018)di, l’evento più atteso dell’estate degli eno-appassionati! Per le serate intorno alla notte di San Lorenzo si mette in scena la formula, ormai tradizionale, del Movimento Turismo del Vino, Città del Vino e Associazione dei Comuni vitivinicoli d’Italia, che si esprime in appuntamenti che uniscono la filosofia del buon bere alla magia dell’arte e della musica sotto le. La collaborazione tra Città di MarinoCastelliExperience, l’Associazione Culturale Manacubba e l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” vedrà mettere in campo, nelle serate del 9 e 10 agosto 2018, una vasta offerta enoica e culturale: postazioni di assaggio dei vini castellani e laziali, un percorso artistico con installazioni e performance musicali e le osservazioni astronomiche. “È con molto interesse che l’Amministrazione comunale intende fortificare sempre ...