Argentina | la Federcalcio prende tempo per il nuovo ct | Aimar e Scaloni possibili

Argentina - presidente della federcalcio : 'Messi giocherò ancora in nazionale' : Lionel Messi continuerà a giocare per la nazionale Argentina, una volta che sarà definito ad agosto il nuovo allenatore. Lo ha confidato il presidente della federcalcio Argentina , AFA, , Claudio ...

Federcalcio Argentina - via Sampaoli : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' ufficiale: Jorge Sampaoli non è il più il commissario tecnico della Nazionale Argentina. Lo ha ufficializzato la Federcalcio locale , Afa, , con una nota sul proprio sito in ...

Jorge Sampaoli - la Federcalcio Argentina lo conferma ct : la mossa kamikaze : Jorge Sampaoli resta commissario tecnico dell'argentina, almeno per ora. Secondo quanto scrivono i media sudamericani l'AFA non ha congedato il tecnico nonostante il fallimento mondiale anche se i ...

Argentina - Sampaoli accusato di molestie sessuali/ Mondiali 2018 - ct già a rischio : la Federcalcio riflette : Argentina, Sampaoli accusato di molestie sessuali. Mondiali 2018 già a rischio per il ct: la Federcalcio riflette sulla sua posizione. Le ultime notizie

Israele Argentina annullata - minacce di morte a Messi/ Niente amichevole - la Federcalcio palestinese ringrazia : Israele Argentina annullata: cancellata l'amichevole del 9 giugno a Gerusalemme, in seguito alle minacce ricevute da Lionel Messi e dagli altri giocatori dell'Albiceleste.