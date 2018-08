Aquarius e le altre | Ong all' attacco della Libia

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due navi. L’ong : “Ci dicano dove andare”. In Francia parte dei migranti di Aquarius : I casi come quello di Aquarius stanno per moltiplicarsi. Alla vigilia dell’approdo a Valencia delle tre navi (di cui due della Marina italiana) con gli oltre 600 migranti salvati dieci giorni fa, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana. “porti chiusi“, dunque, anche per ...