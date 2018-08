Apple vale mille miliardi | è la prima società al mondo

Apple record - vale 1000 mld dollari : ANSA, - NEW YORK, 2 AGO - Apple record: Cupertino diventa la prima societa' al mondo ad avere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, traguardo che ha toccato brevemente alle 11.48 ora locale, ore 17.48 italiane, per poi ripiegare. A spingere la corsa in ...

Apple da record - l'azienda vale 1.000 miliardi di dollari : Apple raggiunge un record clamoroso. l'azienda di Cupertino diventa la prima società al mondo ad avere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari.Il 'magic number' è 207,05 dollari per azione. Grazie a un'ottima trimestrale, ieri il titolo Apple ha archiviato a Wall Street la migliore seduta da 18 mesi con un rialzo del 5,9% a 201,50 dollari. Oggi una nuova ascesa fino a sfondare il muro, un target ambito anche da ...

iPhone X - lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell'usato/ E’ quello che vale di più : ecco quanto : iPhone X, lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell'usato. E’ quello che vale di più anche di seconda mano: lo si può acquistare a non meno dell'85% del prezzo di listino(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:35:00 GMT)