Apple vale mille miliardi di dollari

Apple da record - l'azienda vale 1.000 miliardi di dollari : Apple raggiunge un record clamoroso. l'azienda di Cupertino diventa la prima società al mondo ad avere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari .Il 'magic number' è 207,05 dollari per azione. Grazie a un'ottima trimestrale, ieri il titolo Apple ha archiviato a Wall Street la migliore seduta da 18 mesi con un rialzo del 5,9% a 201,50 dollari . Oggi una nuova ascesa fino a sfondare il muro, un target ambito anche da ...

iPhone X - lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell'usato/ E’ quello che vale di più : ecco quanto : iPhone X, lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell'usato . E’ quello che vale di più anche di seconda mano: lo si può acquistare a non meno dell'85% del prezzo di listino(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Il marchio che vale di più non è Apple ma Amazon - : A Google è andata peggio Apple è la società più capitalizzata al mondo ma non sempre viene indicata come quella con il marchio che vale di più. Quest'anno la classifica Brand Finance riserva qualche ...