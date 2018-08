Apple vale 1000 miliardi di dollari

Apple dei record - è la prima a valere 1000 miliardi di dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Apple da record - vale 1.000 miliardi di dollari : Il gigante della tecnologia Apple ha raggiunto un valore di mercato senza precedenti di 1 trilione di dollari, cioè 1.000 miliardi di dollari, dato che il prezzo delle sue azioni ha superato i 207 dollari. L'impennata della capitalizzazione più alta mai realizzata per una società statunitense è sostenuta dai conti del terzo trimestre pubblicati due giorni fa.

Apple - è record : vale 1.000 mld dollari : 19.37 Apple è la prima società quotata della storia a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un record per l'azienda di Cupertino che si è trasformata da produttore di nicchia di computer in un colosso globale delle comunicazioni. La compagnia fondata da Steve Jobs raggiunge a Wall Street il 2,8% a 207,05 dollari per azione. Poi ripiega. A spingere la corsa in Borsa è stata la trimestrale oltre le attese.

Apple - record a Wall Street : l'azienda adesso vale 1000 miliardi di dollari : Nuovo record per la società di Cupertino. Apple è la prima società quotata della storia della Borsa statunitense a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.La quota corona un decennio di crescita ininterrotta innescata dal debutto degli iPhone che hanno trasformato trasformato l'azienda californiana da produttore di nicchia di computer in un colosso globale delle comunicazioni.La compagnia fondata da Steve Jobs ...

