Apple | rallentano le vendite di iPhone | ma arriva comunque il terzo trimestre migliore di

laragnatelanews

(Di giovedì 2 agosto 2018) I principali produttori di smartphone stanno affrontando una situazione del mercato piuttosto complessa, legata soprattutto ad una saturazione del mercato che sta contribuendo a rallentare ledi quasi tutti i principali colossi del settore. La situazione riguardache, nonostante continui a fare i conti condei suoiin leggera diminuzione, non sembra risentirne in termini di fatturato, anche grazie all’aumento del prezzo medio dei suoi melafonini e alla crescita continua in altri settori. Non c’è da stupirsi, quindi, se nell’ultima conferenza per condividere con gli azionisti i risultati finanziari del2018,sia riuscita a confermare una trimestrale molto positiva, con fatturato e profitti in crescita che permettono al colosso guidato da Tim Cook di confermare questo come il migliornella storia ...