Apple | prima società quotata a superare 1 000 miliardi dollari

Apple da record - vale 1.000 miliardi di dollari : è la prima società al mondo : Dopo una trimestrale perfetta, con vendite in aumento di iPhone e iPad, la società di Cupertino raggiunge la cifra da record, battendo sul tempo la seconda in classifica Amazon

Apple spodestata da Huawei - per prima volta da 2010 non è ai primi due posti per quota mercato mondiale : Il bilancio di Apple ha battuto le attese del consensus, sia sul fronte dei ricavi che su quello degli utili, e il colosso guidato da Tim Cook è più vicino a raggiungere il valore di mercato di $1 ...

Samsung perde il primato in India - ma non è Apple a batterla - : ... OnePlus 6 è stato il modello più venduto nel segmento premium, mentre la società aveva in precedenza condiviso la notizia secondo cui erano stati venduti un milione di OnePlus 6 in tutto il mondo in ...

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple Store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...

Apple - la prima beta di iOS 12 è disponibile per tutti : (Foto: Apple) Era stata annunciata poche settimane fa, gli sviluppatori ci hanno già potuto mettere le mani e ora finalmente è pronta per un primo giro di prova tra le mani del grande pubblico. È la prima beta di iOS 12, la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad della quale Apple ha parlato per un’ora abbondante all’inaugurazione della WorldWide Developers Conference del 4 giugno. L’aggiornamento sarà veramente ...