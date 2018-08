Apple dei record | è la prima a valere 1000 miliardi di dollari

Guerra dei dazi. scontro Usa-Cina/ Ultime notizie - paura in casa Apple : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Apple - i conti record spingono verso la soglia dei mille miliardi : I servizi, dalle app allo streaming, e poi gli iPhone hanno messo ancora una volta le ali al business di Apple, spingendolo a riportare le migliori entrate di sempre del trimestre che conclude a fine giugno, il terzo dell’anno fiscale dell’azienda capofila - oltre che del settore tech - della capitalizzazione di Borsa. Un risultato che ha surclassato attese già considerate robuste da parte degli analisti e promette di ...

A Milano apre il primo Apple global Store - nave ammiraglia dei punti vendita : Elementi distintivi del design del nuovo flagship Store e della piazza sono la pietra locale e l'acqua. La fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua...

Apples and Oranges - il “nuovo” video dei Pink Floyd : Non è solo una rarità, ma una vera e propria chicca il videoclip appena comparso sul canale YouTube dei Pink Floyd. È infatti quello (finora inedito) di Apples and Oranges, terzo singolo della band, girato nel 1967 in un mercato della frutta in Belgio. La band si trova infatti a suonare tra le cassette di legno, in un mood decisamente naif: la macchina da presa si sofferma più volte su dei giovanissimi Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e ...

Ecco com’è finita la grande guerra dei brevetti tra Apple e Samsung : (Foto: Getty Images) Ora è ufficiale: si è conclusa la guerra dei brevetti che ha visto coinvolte, negli ultimi sette anni, Apple e Samsung. La lunga querelle legale si è chiusa con uno storico accordo tra i due giganti tech, leader mondiali nella produzione di smartphone. E proprio il design (e alcune funzionalità) dei telefoni di casa Apple è stato, in questi anni, il cuore della contesa: la casa di Cupertino infatti aveva accusato i coreani ...

Apple - nemmeno la polizia potrà più violare gli smartphone. La privacy dei banditi è al sicuro : Tempi duri per gli investigatori digitali. L’evoluzione tecnologica che apparentemente affila le armi per chi deve svolgere indagini sofisticate, in realtà, allunga le distanze tra la macchina giudiziaria (magistratura e forze dell’ordine) e chi a diverso titolo si rende protagonista dei più vari misfatti. Il primo problema è certo quello della disponibilità di strumenti adeguati per procedere alla ricerca, all’acquisizione e all’analisi di ...

Costo abbonamento Netflix al ribasso? Apple e le sue serie TV per una guerra dei prezzi : Tutti gli amanti delle serie TV sognano un Costo abbonamento Netflix ancora più basso di quello attuale. Nonostante il prezzo base sia davvero esiguo, ossia di 7,99 per noi italiani, ecco che la scelta di Apple di scendere in campo con una piattaforma di contenuti auto-prodotti e non solo dovrebbe portare ad una vera e propria guerra tra competitor, a favore di un abbattimento ulteriore della spesa di ogni singolo utente. Non è la prima volta ...

Apple cambia le regole dell'App Store per evitare il commercio dei dati personali : Il negozio della Mela stringe le maglie dopo il caso Cambridge Analytica e blocca anche le app per minare criptovalute

Stop all’uso dei contatti degli utenti : Apple frena gli sviluppatori di app : Apple ha modificato le regole del suo App Store per limitare il modo in cui gli sviluppatori riuscivano a ottenere e sfruttare i dati dei contatti dei possessori di iPhone. Secondo quanto scoperto da Bloomberg, le modifiche delle linee guida non sarebbero state formalmente annunciate, ma apportate già dalla scorsa settimana. Agli sviluppatori viene ora vietato di trasformare le rubriche in un database di contatti e, soprattutto, di vendere quel ...

Guerra dei brevetti : Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple : Samsung non ci sta proprio a pagare 539 milioni di dollari ad Apple e chiede un nuovo processo, oltre a un rimborso da parte della casa di Cupertino. L'articolo Guerra dei brevetti: Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple proviene da TuttoAndroid.

iPhone - Apple ridurrà la produzione dei nuovi melafonini : caratteristiche - prezzo e data uscita : iPhone, le caratteristiche dei nuovi melafonini in uscita a breve iPhone, Apple ridurrà la produzione dei nuovi melafonini: caratteristiche, prezzo e data uscita Apple ridurrà la produzione dei nuovi ...