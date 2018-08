Apple da record | vale 1 000 miliardi di dollari

Apple - è record : vale 1.000 mld dollari : 19.37 Apple è la prima società quotata della storia a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un record per l'azienda di Cupertino che si è trasformata da produttore di nicchia di computer in un colosso globale delle comunicazioni. La compagnia fondata da Steve Jobs raggiunge a Wall Street il 2,8% a 207,05 dollari per azione. Poi ripiega. A spingere la corsa in Borsa è stata la trimestrale oltre le attese.

Apple - chiude un III trimestre record. Cook rassicura sui dazi : Roma, 1 ago., askanews, - Utili e ricavi migliori del previsto. Una continua ripresa del mercato cinese. Un numero di iPhone consegnati sotto le stime. Vendite nuovamente record per i servizi. E una ...