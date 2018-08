Apple da record | l' azienda vale 1 000 miliardi di dollari

Wall Street : ieri seduta mista tra Fed e tensioni commerciali - Apple da record : Le parole usate per descrivere l'andamento "forte" dell'economia Usa suggeriscono che la prossima stretta ci sara' a settembre. Arrivato a guadagnare fino a 73 punti e a perderne un massimo di 136, ...

Apple record : tocca i 200 dollari. Dazi e semestrali piegano Piazza Affari : Seduta in rosso per le Borse europee mentre Trump valuta se imporre Dazi del 25% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Dopo i conti record il gigante di Cupertino ormai sfiora i mille miliardi di dollari di capitalizzazione. A Milano crolla Enel, male Intesa. Il nuovo ceo di Maranello, Louis Camilleri, ha definito «ambiziosi» i target del piano al 2022. L'obiettivo del piano è quello di raddoppiare gli utili a 2 ...

Apple record : tocca i 200 dollari. A Piazza Affari Ferrari a picco sul finale : Seduta in rosso per le Borse europee mentre Trump valuta se imporre dazi del 25% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Dopo i conti record il gigante di Cupertino ormai sfiora i mille miliardi di dollari di capitalizzazione. A Milano crolla Enel, male Intesa. Il nuovo ceo di Maranello, Louis Camilleri, ha definito «ambiziosi» i target del piano al 2022. L'obiettivo del piano è quello di raddoppiare gli utili a 2 ...

Apple da record a Wall Street : tocca i 200 dollari. Semestrali e dazi piegano Piazza Affari : Seduta in rosso per le Borse europee mentre Trump valuta se imporre dazi del 25% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Dopo i conti apertura record sul Dj per il gigante di Cupertino, che ormai sfiora i mille miliardi di dollari di capitalizzazione. A Milano crolla Enel, male Intesa...