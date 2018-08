Anticipazioni Un posto al sole | GIULIA dice addio a DENIS… o no?

tvsoap

: Chi vincerà? Amore o 'famiglia-impegni-progetti-nipotina-ecc'??? #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - redazionetvsoap : Chi vincerà? Amore o 'famiglia-impegni-progetti-nipotina-ecc'??? #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - VelvetMagIta : Le anticipazioni di Un posto al sole su #VelvetMag - Cute24h_OMG : Un Posto al Sole, Anticipazioni 2 agosto: Denis impone un ultimatum a Giulia: -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il matrimonio di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) è stata anche l’occasione per far rivedere ai fan di Unalil personaggio di Denis, interpretato da Corrado Tedeschi. L’uomo sin dalle prime scene è apparso alquanto “spento” e, nelle puntate in onda in questi giorni, rivela a(Marina Tagliaferri) il perché: non ce la fa più ad intrattenere una complicata relazione a distanza e pensa sia arrivato il momento che la Poggi scelga tra lui e la sua famiglia. Inutile dire che la nostra protagonista cadrà in crisi e inizialmente non saprà che fare, poi – negli episodi di Upas che vedremo la prossima settimana – assisteremo agli ultimi momenti d’amore di Denis e: lei infatti si sarà convinta che il fidanzato debba per forza di cose proseguire il suo cammino… Insomma, si tratterà di un “benservito”? ...