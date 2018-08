Anniversario Strage di Bologna 2 agosto 2018 | programmazione Rai

'La trattativa con Riina accelerò il delitto Borsellino'. Motivazione choc nell'Anniversario della strage : I giudici di Palermo nel giorno del 26esimo anniversario della strage di via D'Amelio hanno depositato le motivazioni della sentenza sulla trattativa tra Stato e mafia. Il processo si concluse con la ...

Palermo - XXVI Anniversario della Strage di Via D’Amelio. Segui la diretta della cerimonia : Oggi è il 26mo anniversario della Strage di via D’Amelio a Palermo nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Manifestazioni ed eventi in memoria del giudice sono previsti a Palermo ed in altre città. L'articolo Palermo, XXVI anniversario della Strage di Via D’Amelio. Segui la diretta della cerimonia proviene da Il ...

Georgofili - nell’Anniversario della strage recuperata l’opera distrutta. Ma Schmidt disse : ‘Riapriamo il Corridoio Vasariano’ : Doveva essere l’occasione per riaprire il Corridoio Vasariano, il camminamento aereo voluto dai Medici, invece ci si dovrà accontentare del restauro di un’opera danneggiata nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quella della bomba di via dei Georgofili. Nel 25esimo anniversario della strage, un ottimo modo per ricordare le vittime e i danni materiali dell’attentato mafioso era quello, la riapertura del Corridoio, chiuso ...

Anniversario morte Giovanni Falcone : 26 anni fa la strage di Capaci Video : Da quel 23 maggio 1992 sino ad oggi, Palermo non è più la stessa. È una citta' che si trascina con sé le ferite, il terrore e un po' di speranza. Sono trascorsi ventisei anni, quando un'esplosione diede origine a quella che verra' sempre da allora come La strage di Capaci. In una galleria nell'autostrada che congiunge Palermo a Mazzara del Vallo, furono nascosti cinquecento chilogrammi di tritolo. Il forte scoppio, memorabile per i cittadini che ...

