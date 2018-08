“Anna e Francesco per sempre” La loro vita | invece | finisce in un modo tragico

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) Sognavanoe Anna. Sognavano come solo i giovani sanno sognare. Immaginavano, forse, unainsieme. Un piccolo assaggio lo avevano avuto, tornavano infatti da una vacanza insieme. Stavano percorrendo la strada verso cosa, il tratto di A1 all’altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Poi un guasto alla macchina. Quando l’auto si è fermata i ragazzi,Maresca, 23 anni, di Sorrento, studente a Roma e una ragazza, Anna Donzelli, di 22 anni di Roma, sono scesi. Mentre stavano mettendo il triangolo sono stati centrati in pieno da una Seat Leon, guidata da un uomo, che a forte velocità ha investito i due giovani e laauto facendoli volare per diverse decine di metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno temporaneamente chiuso la direzione Nord. In un’auto c’erano le due persone decedute e nell’altra c’era una persona ...