Andrea | tentatore Temptation Island 2018 Andrew Dal Corso ha rivisto Martina? Una

Andrea DAL CORSO/ Andrew di Temptation Island 2018 è "il miglior tentatore di sempre" secondo Sonia Carbone : Grandi occhi azzurri, vino a fiumi e tanta eleganza per ANDREA Dal CORSO che da possibile tronista di Uomini e donne sembra essere diventato l'unico single ad aver conquistato una fidanzata(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Andrea Del Corso - Temptation Island 2018/ Da tentatore al trono di Uomini e Donne? Ecco di chi è amico… : Andrea Del Corso , Temptation Island 2018 , da tentatore in Sardegna al trono classico di Uomini e Donne? Ecco di chi è amico il single che ha conquistato tutti.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:01:00 GMT)

Temptation Island : ecco chi è Andrea Dal Corso il tentatore più bello! : La quinta edizione di Temptation Island è partita con il botto. Il popolo del web però non ha fatto a meno di notare un bellissimo single, Andrea Dal Corso, colui che ha avuto uno scontro verbale fin da subito con il fidanzato di Rafaela! Conosciamo meglio il bellissimo tentatore! Durante la prima puntata di Temptation Island abbiamo assistito alla presentazione dei tentatori. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notarne uno in ...