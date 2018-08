Andrea Camilleri | Helena Janeczek e Selvaggia Lucarelli | gli scrittori più social

Andrea Camilleri contro Salvini : "Stesso consenso che sentivo per Mussolini"/ "Migranti? Non ha rispetto" : Andrea Camilleri contro Salvini: "Stesso consenso che sentivo per Mussolini". Il padre del Commissario Montalbano contro il Ministro dell'Interno, "non ha rispetto per migranti"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Andrea Camilleri - papà di Montalbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...

Andrea Camilleri : “L’ultimo Montalbano è un dialogo tra me - il personaggio letterario e Luca Zingaretti” : https://youmedia.fanpage.it/video/ab/Wyd_u-Swr1b-Mpot Siamo andati a casa di Andrea Camilleri in occasione dell'evento "Conversazione su Tiresia" in programma lunedì 11 al Teatro Greco di Siracusa, uno spettacolo che...Continua a leggere

Luca Zingaretti al teatro di Siracusa per Andrea Camilleri (foto) - standing ovation per il papà di Montalbano : Il teatro di Siracusa ha ospitato un evento imperdibile con il maestro Andrea Camilleri, a cui non poteva mancare Luca Zingaretti. Il papà de Il Commissario Montalbano ha portato in scena il suo “Conversazione su Tiresia”. Il sito Siracusa News aveva annunciato l'arrivo dello scrittore già nei giorni scorsi. Per la prima volta, Camilleri recita un suo testo, scritto per la Fondazione Inda. L'autore di Montalbano ha scelto proprio Tiresia per ...

TV - RAI5 : Andrea Camilleri e Piero Angela protagonisti a “Libri Come” : Autori e lettori in una grande festa del libro che per quattro giorni invade gli spazi e le sale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. È la manifestazione “Libri Come”, che per l’edizione 2018 dello scorso marzo ha scelto come tema principale la parola felicità. All’evento e ai suoi protagonisti Rai Cultura dedica quattro appuntamenti, in onda a partire da lunedì 4 giugno alle 22.50 su RAI5. protagonisti della prima puntata sono Andrea ...