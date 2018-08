optimaitalia

: Migranti, rom, gay, crocifissi: chiacchiere, polemiche, tutte coperture mediatiche per mascherare il nulla. Salvini… - il_pucciarelli : Migranti, rom, gay, crocifissi: chiacchiere, polemiche, tutte coperture mediatiche per mascherare il nulla. Salvini… - OptiMagazine : Ancora polemiche sulle rimodulazioni TIM e Wind Tre post addio alla fatturazione a 28 giorni - Actually_Soccer : @Anco1799 @HyboriaLeague Dybala ? si certo ma vai a vedere come. Cmq nn vogliamo sollevare polemiche inutili su Dyb… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ci sonovibrantiqui in Italia per quanto riguarda leTIM eTre, in particolare a proposito delle misure adottate dalle due compagnie telefoniche nel momento in cui è stato stabilito che gli operatori dovessero tornare a ragionare sui rinnovi mensili. In particolare, gli operatori finiti nel mirino di Codacons in queste ore sarebbero rei di aver applicato dapprima aumenti dell'8,6% alle proprie tariffe, continuando ad arrecare un danno economico al pubblico, per poi aver modificato in minima parte tale approccio.Proviamo ad andare un pochino più nel dettaglio, perché negli ultimi tempi abbiamo parlato di questa storia solo dal punti di vista dei rimborsi, che vi ricordiamo saranno erogati da Vodafone,, Tre e TIM entro la fine del 2018. Cosa contesta il Codacons rispetto alleTIM e? Probabilmente le oscillazioni verso il ...