Ancora nessuna modifica al codice degli appalti | imprese edili al collasso Associazioni

GIADA GIOVANELLI E FRANCESCO BRANCO/ Ancora insieme? Nessuna foto sui social (Temptation Island 2018) : GIADA GIOVANELLI e FRANCESCO BRANCO hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island 2018. Ma i due stanno ancorra insieme dopo la fine del programma?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:06:00 GMT)

Sarost 5 - 'Ancora nessuna autorizzazione' : ANSA, - TUNISI, 30 LUG - "Siamo in contatto con le autorità portuali di Zarzis, ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione per iscritto con il permesso di poter sbarcare". Lo ha detto ...

Bimba scomparsa - Ancora nessuna traccia : 14.04 Continuano da dieci giorni senza risultati le ricerche di Iuschra, la Bimba autistica di dodici anni svanita nel nulla mentre era in gita con alcuni educatori. L'altipiano di Serle, nel Bresciano, è stato setacciato da uomini dei vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile che però non hanno rinvenuto alcuna traccia. Oggi pomeriggio verrà presa una decisione sul da farsi, non è esclusa l'ipotesi che le ricerche vengano ...

Palazzo Chigi : Ancora nessuna decisione sulla Tav - c'è istruttoria : Il dossier sulla Tav "al momento non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo". E' ...

P.Chigi : Ancora nessuna valutazione o decisione su dossier Tav : Roma, 27 lug., askanews, - Il dossier sulla Tav 'al momento non è ancora giunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state ...

Ancora nessuna traccia della bambina scomparsa : "Tutto questo è inspiegabile" : E' passata più di una settimana ma di Iushra - la bambina scomparsa sull'Altopiano di...

Brescia - dodicenne scomparsa nel bosco : Ancora nessuna traccia. La Procura apre un’inchiesta : Sono riprese le ricerche di Iuschra Gazi, la 12enne pakistana affetta da autismo che è dispersa nei boschi di Serle, nel Bresciano, da giovedì all’ora di pranzo. Ma i piani sono complicati dal maltempo che nella notte tra venerdì e sabato si è abbattuto sull’altopiano di Cariadeghe dove sono al lavoro i soccorritori. La Procura di Brescia ha intanto aperto un inchiesta, affidata al sostituto Procuratore Donato Greco, per raccogliere tutti ...

F1 – Bottas fa pretattica dopo le FP2 di Hockenheim : “Mercedes Ancora non perfetta. Favorita? Nessuna! E sulle Red Bull…” : Nessuna favorita ad Hockenheim, Valtteri Bottas fa pretattica in vista del weekend tedesco: il pilota Mercedes analizza la situazione della sua monoposto dopo le FP2 del venerdì Fresco di nuovo contratto con la Mercedes, Valtteri Bottas sembra davvero carico in vista del weekend di Hockenheim. Le FP2 sorridono alle monoposto della scuderia tedesca che si piazzano dietro la Red Bull di Verstappen. Il pilota finlandese, 3° nella seconda ...

Dalla Spagna : 'Atletico Madrid - Ancora nessuna offerta di rinnovo per Godin' : Prima del Mondiale, i Colchoneros avrebbero ribadito al giocatore la propria politica in materia di contratti per i calciatori che hanno superato la trentina, ovvero un prolungamento annuale da far ...

Dl Dignità - Ancora polemica. Di Maio-Tria : 'Nessuna accusa - ma cerchiamo la 'manina'' : Ma si legge ancora: 'Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del ministero dell'Economia'. 'Le stime dell'Inps sono ...

Migranti - la nave Diciotti sta arrivando a Trapani : molo Ancora vuoto e nessuna accoglienza : molo vuoto e nessuna attività propedeutica all'accoglienza. Si presenta così il porto di Trapani stamattina dove è attesa nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo i...

Roma - Monchi : 'Ancora nessuna offerta per Alisson. Marcano perfetto per la nostra difesa' : il primo giorno di ritiro della Roma, che è pronta a cominciare la nuova stagione. Tanti i nuovi volti nella rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco: sono stati infatti già dieci i colpi di ...