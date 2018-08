Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity” | nuovo singolo con Diplo e Mark

Forum bAnche centrali - Powell da Sintra : solidi i presupposti per altri rialzi graduali tassi : Rimangono solidi i presupposti che avallano ulteriori rialzi dei tassi, in modo graduale, da parte della Federal Reserve. Lo ha detto Jerome Powell, numero uno della banca centrale Usa, parlando da ...

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva dalla Spagna : blitz in difesa - individuato Anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : azzurri a caccia di gloria Anche nel GP individuale. Percorso netto per De Luca : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del Grand Prix di Roma, la più importante prova individuale del programma del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. I migliori interpreti del panorama internazionale del salto ostacoli sono pronti a sfidarsi nell’ovale di Villa Borghese per conquistare una vittoria di grande prestigio su un palcoscenico da sogno. L’Italia, reduce dal secondo storico trionfo consecutivo in ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : azzurri a caccia di gloria Anche nel GP individuale : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del Grand Prix di Roma, la più importante prova individuale del programma del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. I migliori interpreti del panorama internazionale del salto ostacoli sono pronti a sfidarsi nell’ovale di Villa Borghese per conquistare una vittoria di grande prestigio su un palcoscenico da sogno. L’Italia, reduce dal secondo storico trionfo consecutivo in ...

Anche in Italia Avast ha individuato un malware integrato nel firmware di vari smartphone : I ricercatori di Avast Thread Lab hanno rilevato la presenza di un malware integrato nel firmware di alcuni smartphone di fascia bassa realizzati da produttori più o meno noti come ZTE e Archos. Sono circa 18 mila i dispositivi coinvolti e l'Italia, oltre alla Germania, alla Francia, alla Russia e al Regno Unito, è fra i Paesi maggiormente coinvolti. L'articolo Anche in Italia Avast ha individuato un malware integrato nel firmware di vari ...