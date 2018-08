Amichevole | MLS All Star-Juventus 4-6 dopo i rigori

Video/ Juventus MLS All Star (6-4 drc) : highlights e gol ( Amichevole ) : Video Juventus MLS All Star (risulato finale 6-4 drc) : highlights e gol della partita amichevole, giocata nella notte italiana. De Sciglio chiude la serie dal dischetto.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:10:00 GMT)

MLS All Stars-Juventus - Amichevole 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : MLS All Stars-Juventus , amichevole estiva 2018 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-MLS All Stars : Amichevole in diretta tv sul Nove : La Juventus, dopo aver vinto ai calci di rigore con il Benfica la seconda amichevole dell’International Champions Cup, sarà impegnata in un’altra sfida negli Stati Uniti. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà la MLS All Stars. Una selezione dei migliori giocatori del campionato nordamericano dovrà vedersela contro i campioni d’Italia ad Atlanta. La partita sarà in programma nella notte italiana tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto. I ...