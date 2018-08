Ambiente | prima mappatura degli ecosistemi naturali in Europa centrale | in Italia il

Deruta - "Insieme curiAmo l'Ambiente" - l'amore per il territorio comincia dalla prima infanzia : Bimbi armati di pinze puliscono i giardini pubblici. L'iniziativa promossa dal Comune insieme alle associazioni ambientaliste del territorio , UMWEB, Deruta, " Gettare le basi per una cittadinanza ...

Ambiente - Ministro Costa : presto la prima legge su mare e plastiche : “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea“: in attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata “noi lo ...

Elio e le Storie Tese 'Per LegAmbiente ecco la prima canzone circolare' : La musica può cambiare il mondo e la percezione dei problemi. Fece così Bob Geldof nel 1985 con il Live Aid incentrato sul problema della fame in Etiopia e nel 2005 con il Live 8 per chiedere al G8 ...

Agricoltura - Confeuro alla Ue e all’Italia : “Prima l’Ambiente - poi il profitto” : “Vogliamo augurare al neo Ministro dell’Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, un proficuo lavoro. Egli stesso si è ripromesso di favorire il rilancio dei nostri prodotti agroalimentari tutelandone l’immagine e premiandone qualità, salubrità ed eccellenza”. Ad affermarlo è Andrea Michele Tiso, presidente della “Confeuro”, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, nata per tutelare e favorire i piccoli produttori ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Lidl in prima linea nella riduzione della plastica : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa dall’ONU, Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 600 punti vendita nel Paese, scende in campo per promuovere la lotta all’inquinamento da plastica. Una campagna di comunicazione social per sensibilizzare anche la clientela e un impegno tangibile per fare la differenza sono le azioni concrete che Lidl intraprende seguendo il motto aziendale “Sulla via del ...

Ambiente : ENEA lancia la prima Piattaforma italiana per l’economia circolare : Al via la Piattaforma italiana per l’economia circolare (ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform) con la firma del manifesto programmatico[1] oggi a Roma presso la sede ENEA, alla presenza del presidente Federico Testa e di Fulvia Raffaelli in rappresentanza della Commissione europea. La Piattaforma ICESP sarà guidata da ENEA, rappresentante del mondo della ricerca e unico membro italiano nel gruppo di coordinamento della ...