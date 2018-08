Ambiente | il suolo più caldo sta contribuendo al cambiamento climatico | ecco come

Ambiente - Wwf : “Più interventi ‘in verde’ nelle nostre città per la difesa del suolo” : I dati ISPRA dimostrano che il dissesto idrogeologico rappresenta una emergenza da affrontare con urgenza. Con il 91% dei comuni in aree a rischio idrogeologico non è più rinviabile un’alleanza fra governo, Autorità di distretto idrografico e comuni per affrontare una situazione che mette a rischio dove i fenomeni legati al dissesto e ai cambiamenti climatici vengono amplificati dalla cementificazione e dalle edificazione legalizzate. L’ultimo ...

Padova : LegAmbiente - maglia nera in Veneto per consumo del suolo : Padova, 18 lug. (AdnKronos) - E’ un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Lo certifica l’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel suo rapporto annuale in cui evidenzia come il rallentame

Ambiente - Ministro Costa : serve una nuova legge contro consumo e spreco di suolo : “serve una nuova legge per difendere il suolo da consumo e dallo spreco che sono due cose complementari ma entrambe negative“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto dell’Ispra. Con questi ritmi “non ci possiamo più permettere di cementificare l’Italia. Il che non vuol dire che non si deve fare più niente ma andare a vedere tutto quello che nelle ...

Consumo di suolo - la superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 km quadrati. Il “costo” per l’Ambiente supera i 2 miliardi : Il Consumo di suolo in Italia è aumentato anche nel 2017 riducendo così la superficie naturale di ulteriori 52 chilometri quadrati. Per capire la vastità del fenomeno, basti pensare che è come se ogni due ore venisse costruita un’intera piazza Navona e come se ogni secondo venissero coperti con cemento o asfalto due metri quadrati di territorio. È quanto emerge dal Rapporto Ispra-Snpa sul “Consumo di suolo in Italia 2018” ...