Ambiente e siccità | al Nord disponibilità idrica sotto la media

meteoweb.eu

: Per farsi un'idea di come cambia il paesaggio che ci circonda, a causa di caldo e siccità. Le foto dal satellite a… - pubbliprogresso : Per farsi un'idea di come cambia il paesaggio che ci circonda, a causa di caldo e siccità. Le foto dal satellite a… - retewebitalia : - retewebitalia : Allarme siccità in Europa, agricoltura a rischio - -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Secondo quanto rilevato dall’Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) i laghi Maggiore e Garda sonoladel periodo, in Emilia-Romagna leidriche negli invasi si sono dimezzate in un solo mese, mentre il “rischio” interessa invece il Friuli Venezia Giulia: il Consorzio di bonifica pianura friulana registra “problemi di approvvigionamento idrico, legati alla perdurantenella zona montana“. La situazione “desta notevole preoccupazione” per “l’andamento delle portate del fiume Tagliamento e del torrente Torre, principali fonti di alimentazione della rete di canali“. L'articolo: allaMeteo Web.