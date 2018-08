Ambiente | da ENEA prima mappatura ecosistemi Europa In Italia tratto piemontese del Po

Ambiente : ENEA lancia la prima Piattaforma italiana per l’economia circolare : Al via la Piattaforma italiana per l’economia circolare (ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform) con la firma del manifesto programmatico[1] oggi a Roma presso la sede ENEA, alla presenza del presidente Federico Testa e di Fulvia Raffaelli in rappresentanza della Commissione europea. La Piattaforma ICESP sarà guidata da ENEA, rappresentante del mondo della ricerca e unico membro italiano nel gruppo di coordinamento della ...

Ambiente : da Enea i consigli per uno stile di vita sostenibile : Privilegia, Usa, Riduci, Evita. E’ il motto che sintetizza le azioni quotidiane suggerite da Enea per uno stile di vita sostenibile in vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente (il prossimo 5 giugno), quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica. Obiettivo: #BeatPlasticPollution. – Privilegia oggetti e materiali come tessuti in fibre naturali, acqua del rubinetto, cialde per il caffè compostabili, ...