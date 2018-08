Ambiente | anche le meduse mangiano la plastica

Corleone - campo di volontariato nazionale di LegAmbiente : educazione ambientale e sostenibilità - ma anche legalità : ... domenica 29, ; dibattito organizzato in collaborazione con la CGIL e la Camera del Lavoro di Corleone sul tema dello sfruttamento dei migranti nel mondo agricolo ed il contrasto al fenomeno del ...

Protezione civile Veneto : nuovo portale anche sull’Ambiente : Quasi mille persone sono all’opera ogni giorno per il controllo delle matrici ambientali in Veneto. Un lavoro silenzioso ma fondamentale che quasi mai, tranne che in caso di emergenze, arriva all’attenzione dell’opinione pubblica. Per farlo conoscere, ma anche per restare aggiornati in materia di ambiente, difesa del suolo e Protezione civile è stato attivato il nuovo portale regionale che e’ possibile consultare ...

Ambiente : anche Lampedusa dice no alle cannucce di plastica : anche l’isola di Lampedusa ha deciso di rifiutare l’uso delle cannucce di plastica. Ad aderire alla campagna, lanciata da Marevivo, il comune di Lampedusa, l’area marina protetta Isole Pelagie, Federalberghi Pelagie, Associazioni imprenditori Lampedusa e Consorzio turistico balneare Isole Pelagie. “Siamo molto contenti che Lampedusa sia una delle prime isole a sostenerci, con Marevivo Delegazione Sicilia e le sigle ...

Ambiente - Greenpeace conferma : "Trovate microplastiche anche in Antartide" : L'inquinamento è sempre più diffuso e le plastiche arrivano anche in Artartide , tanto che gli attivisti per l'Ambiente rilanciano sulla campagna finalizzata alla creazione di un Santuario "...

GIORNATA MONDIALE DELL'Ambiente 2018/ Lotta contro la plastica : la sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Sani-Clima - per un Ambiente pulito anche in automobile : Finalmente dopo mesi di piogge, brutto tempo ed ombrelli e scarpe bagnate, mai pulite, le nostre vetture hanno assorbito umidità e sporcizia, non solo nei tappeti, ma anche sui sedili, dove i vestiti pieni di odori di cucinato, smog e grasso fanno diventare gli abitacoli davvero poco igenici. (Con l’estate si si sceglierà il mare, non andrà meglio). Durante il periodo invernale, l’eccessiva concentrazione di umidità nell’aria favorisce la ...